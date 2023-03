Φρένο στην επικύρωση του «τέλους εποχής» των κινητήρων εσωτερικής καύσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να αναβάλει την ψηφοφορία που αφορά την επικύρωση της σχετικής νομοθεσίας που απαγορεύει πρακτικά μετά το 2035 την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Κι αυτό, χάρη στηις πιέσεις της Γερμανίας, η οποία εξέφρασε όχι και τόσο απροσδόκητα τις έντονες αντιρρήσεις της εν μέσω ανησυχιών για το πώς τα πράσινα σχέδια των Βρυξελλών θα επηρεάσουν την αυτοκινητοβιομηχανία.

Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή οι αξιωματούχοι της ΕΕ και της Γερμανίας βρίσκονται σε συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης ενός συμβιβασμού όσον αφορά χρήση των e-fuels σε νέα αυτοκίνητα μετά το 2035.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, πρόκειται να συναντήσει τον Γερμανό Καγκελάριο, Olaf Scholz, στο περιθώριο της συνεδρίασης του γερμανικού υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή, προκειμένου να συζητήσουν το όλο θέμα.

«Είναι αντιφατικό η Επιτροπή της ΕΕ ζητά υψηλούς στόχους προστασίας του κλίματος και την ίδια στιγμή να καθιστά πιο δύσκολη την επίτευξη αυτών των στόχων μέσω υπερβολικά φιλόδοξων ρυθμίσεων», δήλωσε στο Βερολίνο ο Γερμανός υπουργός Μεταφορών Volker Wissing, προσθέτοντας ότι εναπόκειται στον εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ να βρει μια βιώσιμη λύση.

Οι υπουργοί της ΕΕ επρόκειτο να ψηφίσουν την περασμένη Τρίτη την τακτική έγκριση της συμφωνίας για την απαγόρευση πώλησης νέων οχημάτων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα από το 2035. Ο Daniel Holmberg, εκπρόσωπος της Σουηδίας, η οποία κατέχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, επιβεβαίωσε την καθυστέρηση της ψηφοφορίας δηλώνοντας ότι οι διπλωμάτες θα απενέλθουν στο θέμα «εν ευθέτω χρόνω».

