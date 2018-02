Nissan Qashqai 1.5 dCi - Opel Grandland X 1.6D: Στα βαθιά...

Ακριβώς δέκα χρόνια έχουν περάσει από τότε που στη Nissan πήραν το ρίσκο δίνοντας σάρκα και οστά σε ένα νέο και ανερχόμενο, όπως απεδείχθη, είδος αυτοκινήτου, το οποίο συνδύαζε χαρακτηριστικά που μέχρι τότε συναντούσε κανείς λίγο στα «χαμηλά» 5θυρα οικογενειακά μοντέλα της μικρομεσαίας κλάσης, λίγο στα ξεχασμένα σήμερα MPV, αλλά πρωτίστως σε προτάσεις με μεγαλύτερο... ανάστημα και εκτός δρόμου βλέψεις. Έκτοτε πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι των SUV, καθώς όλοι (ή σχεδόν όλοι) οι κατασκευαστές άρχισαν να διαβλέπουν τη «φλέβα χρυσού» που έκρυβαν τα αυτοκίνητα του συγκεκριμένου είδους, ακολουθώντας ο καθένας με το δικό του τρόπο το μονοπάτι που τόσο εύστοχα άνοιξαν οι άνθρωποι της Nissan και το Sport Utility Vehicle με το περίεργο, εν έτει 2007, όνομα.

Σήμερα, η πρόσφατα ανανεωμένη δεύτερη γενιά του Qashqai, που είδαμε για πρώτη φορά το 2014, δείχνει έτοιμη να αντιμετωπίσει τον ολοένα και πολυπληθέστερο ανταγωνισμό της κατηγορίας, η οποία πρόσφατα εμπλουτίστηκε με το Opel Grandland X. Το τελευταίο, μετά το ξεχασμένο και άσημο σε εμπορικό επίπεδο Antara, έρχεται μαζί με τα Mokka X και Crossland X να συμπληρώσει, με την αρωγή των Γάλλων του γκρουπ PSA, την παλέτα της Opel στην πιο πολυσυζητημένη σε παγκόσμιο επίπεδο αυτοκινητική αρένα του είδους.

Last but not least

Με εξαίρεση τις «χαμένες» πωλήσεις, το Grandland X άργησε να μπει στον εμπορικό στίβο της κατηγορίας, εντούτοις η Opel είχε το χρόνο να ενσωματώσει -αλλά πρωτίστως να προσαρμόσει στις δικές της απαιτήσεις- την εμπειρία της PSA. Η τελευταία προσέφερε απλόχερα στην Opel, πολύ πριν την εξαγοράσει, την απαραίτητη τεχνογνωσία, το προσθιοκίνητο δάπεδο, τους κινητήρες και εν γένει το σύνολο των μηχανολογικών διατάξεων που κρύβονται επιμελώς κάτω από το κομψό και «σοβαρό» κοστούμι του αυτοκινήτου. Εξωτερικά, η συνάφεια με το δότη, το «3008», απλώς δεν υφίσταται, καθώς οι Γερμανοί... την είδαν αλλιώς, ακολουθώντας το γνώριμο από τα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας τους αισθητικό DNA της μάρκας, έχοντας κατά νου ένα και μόνο πράγμα: τη δημιουργία ενός συνόλου που να αρέσει σε όλους. Μπορεί να μην εξιτάρει η εμφάνισή του, σίγουρα όμως καταφέρνει να προσελκύσει το μάτι με φόρμες απλές και κατανοητές, που δε διχάζουν, κρύβοντας επιμελώς τα σχεδόν 4,5 μ. του μήκους του. Όχι όμως και το πλάτος των 1.856 χλστ., που εσκεμμένα έρχεται να ενισχύσει το φαρδύ πάτημα του αυτοκινήτου και συνολικά την απαραίτητη αίσθηση «στιβαρότητας» και δυναμισμού.

Από τη μεριά του, το Qashqai δε χρειάστηκε πολλά προκειμένου να ενισχύσει την παγιωμένη εδώ και χρόνια αισθητική του αξία. Περιθώρια για διχαστικές επεμβάσεις δεν υπήρχαν ούτε εδώ, ως εκ τούτου οι σχεδιαστές του απλώς φιλοτέχνησαν τις εξωτερικές επιφάνειες του ευρωπαϊκού best-seller μοντέλου στην κατηγορία των μεσαίων SUV (βλ. νέα μάσκα, προφυλακτήρες και φώτα), φρεσκάροντας στα σημεία το γνώριμο και πλέον πιο «αιχμηρό» σε λεπτομέρειες παρουσιαστικό του. Οι διαστάσεις, πέρα από μια μικρή αύξηση του μήκους κατά 17 χλστ., παραμένουν ως έχουν. Σε απόλυτη, πάντως, αριθμητική αντιπαραβολή, το νέο Qashqai είναι ένα «κλικ» πιο μικρό από το Grandland X, με το μήκος, το πλάτος και το ύψος του να υπολείπονται, αντίστοιχα, κατά 83, 50 και 19 χλστ., ενώ ανάλογο έλλειμμα της τάξης των 29 χλστ. καταγράφεται και στο μεταξόνιο.

Με δεδομένη την εξωτερική εικόνα του, η απόφαση για πλήρη αποστασιοποίηση της καμπίνας του Grandland X από τα προχωρημένα αισθητικά στάνταρντ του i-Cockpit των Γάλλων ομοίως δεν προκαλεί έκπληξη. Εδώ τα πάντα «φωνάζουν» πως βρίσκεται σε Opel. Για να το θέσουμε πιο σωστά, σε ένα υπερυψωμένο Astra με στοιχεία Insignia. Εδώ ο πρώτος λόγος ανήκει στον «οριζόντιο» σχεδιασμό του ταμπλό, στην προσεγμένη απτή ποιότητα των κατά πλειονότητα μαλακών πλαστικών του και, φυσικά, στην «ορθολογιστική» εργονομία, χαρακτηριστικά που δημιουργούν στέρεες βάσεις για μια ευχάριστη διαβίωση, χωρίς προβλήματα και ενστάσεις.

Στο Qashqai o οδηγός κάθεται πιο ψηλά, αλλά εξίσου σωστά με εκείνον του Grandland X, με το flat-bottomed τιμόνι με τη συγκριτικά χοντρότερη στεφάνη και τη μικρότερη πλέον διάμετρο να προσδίδουν σε επίπεδο αίσθησης επιπλέον πόντους. Η εργονομία είναι τυπικά ιαπωνική, δηλαδή χωρίς προβλήματα, ενώ οι θέσεις για μικροαντικείμενα, και δη για ποτήρια, εμφανώς περισσότερες και πιο πρακτικές. Η αντιληπτή στο μάτι, στο χέρι αλλά και στο... αυτί ποιότητα κατασκευής, μετά και τις πρόσφατες «διορθώσεις» των Ιαπώνων στα σημεία στην ανανεωμένη γενιά, κυμαίνεται σε αντίστοιχα υψηλό επίπεδο με του Γερμανού της παρέας μας. Αν θέλαμε οπωσδήποτε να δώσουμε το προβάδισμα σε αυτόν τον τομέα σε ένα εκ των δύο, τότε αυτό θα ήταν το Qashqai, λόγω των περισσότερων μαλακών πλαστικών στο ταμπλό, αλλά και του οριακά καλύτερου φινιρίσματος συγκεκριμένων λεπτομερειών στον εσωτερικό του διάκοσμο.

Στον τομέα των χώρων στην καμπίνα, η μάχη είναι εξίσου «σφιχτή», καθώς αμφότερα θα φιλοξενήσουν άνετα τέσσερις και με λογικούς συμβιβασμούς πέντε ενήλικες με ανάστημα άνω των 1,8 μ. Στο Grandland X οι πίσω κάθονται σε έναν αναπαυτικό μεν «πάγκο», που όμως είναι ψηλότερα τοποθετημένος από εκείνον του Qashqai, έχοντας συγχρόνως στη διάθεσή τους λίγο περισσότερα χιλιοστά «αέρα» για τα πόδια τους. Τη στιγμή που ο χώρος για τα κεφάλια τους αποδεικνύεται απόλυτα επαρκής -και πρακτικά ισοδύναμος- και στις δύο περιπτώσεις, η πλάστιγγα γέρνει εκ νέου υπέρ του Grandland X σε ό,τι αφορά τις μεταφορικές δυνατότητες του χώρου φόρτωσης, στον οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν αντικείμενα και αποσκευές με όγκο 514 λίτρων, τη στιγμή που στον αντίστοιχο του Qashqai δεν υπερβαίνουν τα 430 λίτρα. Και στις δύο περιπτώσεις, το Flexible Luggage Board System με τις δεκαοκτώ διαφορετικές διαμορφώσεις στο Qashqai (σ.σ.: στάνταρντ εξοπλισμός), αλλά και το Versatility Pack (βλ. διαιρούμενα πίσω καθίσματα με υποβραχιόνιο + προσαρμοζόμενο πάτωμα δύο θέσεων στο χώρο αποσκευών), που ανήκει στα βασικά αξεσουάρ στις δύο από τις τρεις διαθέσιμες εκδόσεις του γερμανικού SUV, έρχονται να προσθέσουν τους δικούς τους πόντους πρακτικότητας, όχι μόνο στις προγραμματισμένες ή μη αποδράσεις των επιβατών, αλλά και στην καθημερινότητά τους.

Μηχανικά και άλλα...

Με δεδομένες τις τεχνικές και «δομικές» συγγένειες ανάμεσα στα Grandland X και Peugeot 3008 (σ.σ.: τα δύο αυτοκίνητα κατασκευάζονται μάλιστα και στην ίδια γραμμή παραγωγής στη Σοσό της Γαλλίας), δεν αποτελεί είδηση η υιοθέτηση των ήδη γνωστών κινητήρων ντίζελ και βενζίνης του δεύτερου. Για την περίσταση, ο πρώτος εξακολουθεί να αποδίδει κάτω από το καπό του Grandland X των 1,6 λίτρων 120 ίππους στις 3.500 σ.α.λ. και 300 Nm ροπής από τις 1.750 σ.α.λ., συνδυαζόμενος στην περίπτωση του αυτοκινήτου της δοκιμής μας με το επίσης γαλλικό χειροκίνητο 6άρι της PSA - διαθέσιμο είναι και το αυτόματο EAT6. Απέναντί του, ο βασικός 1.500άρης πετρελαιοκινητήρας του Qashqai, με τις επίσης γαλλικές ρίζες (λέγε με Renault), αντιπαρατάσσει οριακά μικρότερο κυβισμό και ονομαστικά χαρακτηριστικά, αποδίδοντας 110 ίππους στις 4.000 σ.α.λ. και 260 Nm στις 1.750 σ.α.λ.

Οι ισορροπίες στους αριθμούς αντικατοπτρίζονται και στην πράξη, με τον κινητήρα του Grandland X να αποδεικνύεται πιο ζωηρός χαμηλά και γενικά πιο «γεμάτος» από εκείνον του Qashqai. Έτσι, με δεδομένο και το «γειτονικό» τους βάρος (1.365 κιλά το Qashqai, 1.392 το Grandland X), το γερμανικό SUV κερδίζει σε όλες τις ρεπρίζ, αλλά και στις μετρήσεις επιταχύνσεων από στάση (βλ. σχετικό πίνακα), με συγκριτικά μικρότερες όμως διαφορές, μιας και ο «μικρός» dCi (διαθέσιμος και ο αντίστοιχος 1.600άρης των 130 ίππων) αντιστέκεται χάρη στο θετικό του τράβηγμα σε ρυθμούς κοντά στο όριο περιστροφής του. Η εξαιρετική δουλειά και των δύο κατασκευαστών στον τομέα της μόνωσης έχει ως αποτέλεσμα ο ήχος σε αμφότερες τις περιπτώσεις να μένει υποδειγματικά εκτός καμπίνας, παρά το γεγονός ότι και εδώ το Grandland X καταφέρνει, έστω και με διαφορά στήθους, να στριμώξει και πάλι τον Ιάπωνα ανταγωνιστή του. Ο τελευταίος παίρνει την εκδίκησή του στον τομέα της κατανάλωσης, καθώς κατά μέσο όρο απαιτεί μόλις 6,7 λίτρα/100 χλμ., τη στιγμή που οι μέσες απαιτήσεις στο Grandland Χ εμφανίζονται «τσιμπημένες» κατά 0,5 λίτρο για κάθε 100 χλμ.

Στο δρόμο

Αν αναζητάτε ένα SUV με σπορτίφ συμπεριφορά, τότε μάλλον θα πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας κάπου αλλού (στο Seat Ateca, για παράδειγμα), καθώς αμφότερα τα αυτοκίνητα της δοκιμής μας «επενδύουν» όλο το αυτοκινητικό τους είναι σε παραμέτρους όπως την ποιότητα κύλισης και την άνεση. Αυτό, βέβαια, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και διαφορές στην απόδοσή τους στην πράξη. Και πρωτίστως στην αίσθηση που μεταφέρουν τόσο στα χέρια του οδηγού όσο και στο σώμα των υπόλοιπων επιβατών τους. Από τη μεριά του, το Grandland X, με τις γαλλικές επιρροές στον τομέα του «στησίματος», καταφέρνει μεν να σου μεταφέρει μια σφιχτή αίσθηση, η οποία όμως, με ένα μαγικό τρόπο, ουδέποτε θα κουράσει τους επιβάτες, ακόμα και όταν οι τροχοί των 18 ιντσών περνούν πάνω από τα πιο... κατσαρά σημεία του ελληνικού αστικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Η ποιότητα κύλισης στον ανοιχτό δρόμο είναι πολύ καλή και στα δύο μοντέλα, ενώ το τιμόνι του, αν και ελαφρύτερο από εκείνο του Qashqai, που πλέον διαθέτει στο συγκεκριμένο τομέα ό,τι ακριβώς έλειπε από τον προκάτοχό του, είναι πιο άμεσο στα «λίγα», αλλά ανάλογα ταχύ με εκείνο του αντιπάλου του.

Αν κανείς αποφασίσει να «επιτεθεί» σε δρόμους με στροφές, μεμιάς θα διαπιστώσει πως το Qashqai, χάρη στα νέα σινεμπλόκ, στις διαφορετικές αντιστρεπτικές και στο τροποποιημένο σε σχέση με το παρελθόν set-up ελατηρίων/αμορτισέρ, θα χαρίσει μεγαλύτερο χαμόγελο στα χείλη του οδηγού του. Αυτό, γιατί οι κλίσεις στο ιαπωνικό SUV είναι εμφανώς μικρότερες, ενώ υψηλότερο είναι και το επίπεδο πρόσφυσης, που στην περίπτωση του Grandland X της δοκιμής μας «υποδαυλίζεται» από τα «μικτά» ελαστικά της έκδοσης, η οποία συνδυάζεται με το γνωστό σύστημα βελτιστοποίησης της πρόσφυσης IntelliGrip. Συνολικά, το Qashqai, αν και σε πρώτη επαφή δείχνει πιο «βαρύ» σε αίσθηση -χωρίς όμως και να είναι-, αποδεικνύεται εξίσου ταξιδιάρικο και συνάμα πιο ομοιογενές στις στροφές, χωρίς μάλιστα να... χαρίζεται στον αντίπαλό του σε άνεση και ποιότητα κύλισης.

Στο νήμα

Το Grandland X είναι σίγουρα ακόμα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την Opel, αλλά και συνολικά για την κατηγορία των SUV μοντέλων. Είναι κομψό, ευρύχωρο, καλοφτιαγμένο και με «συγκροτημένο» οδηγικό προφίλ, στοιχεία που από μόνα τους είναι ικανά να του χαρίσουν μια θετική πορεία στα βαθιά νερά της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ωστόσο, παρά τις καλύτερες επιδόσεις του, απέναντι στο «μικρό» πετρελαιοκίνητο Qashqai δυσκολεύεται να πάρει σαφές κεφάλι, καθώς η ιαπωνική πρόταση διαθέτει στη φαρέτρα της -πέρα ασφαλώς από ένα καταξιωμένο όνομα στην αγορά- αντίστοιχα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ανταγωνιστικούς χώρους. Έντονο είναι μάλιστα το στοιχείο της χρηστικότητας και της άνεσης, τα οποία στο Qashqai συνδυάζονται με μια πιο ομοιογενή και «στρογγυλή» σε όλες τις συνθήκες συμπεριφορά. Στο διά ταύτα, το οριακό πλεονέκτημα του ιαπωνικού SUV έρχεται να ενισχυθεί και από ένα ακόμα στοιχείο - πολύ σημαντικό στις μέρες μας: τις περισσότερες επιλογές εκδόσεων, αλλά και τις χαμηλότερες τιμές εκκίνησης, που μάλιστα δεν υπολείπονται σε εξοπλισμό έναντι εκείνων του Grandland X._ 4Τ

IntelliGrip, όπως λέμε Advanced Grip Control

Από «Advanced Grip Control», το γνωστό σύστημα βελτιστοποίησης της πρόσφυσης μετονομάστηκε σε «IntelliGrip» στην περίπτωση της Opel. Είναι όμως ακριβώς το ίδιο με εκείνο που γνωρίσαμε στα SUV-crossover μοντέλα του γκρουπ PSA. Έχει πέντε προγράμματα λειτουργίας (Mud, Snow, Sand, ESP-off και Standard), τα οποία ελέγχονται-επιλέγονται εύκολα από έναν περιστροφικό διακόπτη. Ουσιαστικά, το IntellliGrip «παίζει» ανά περίπτωση με το βαθμό που φρενάρονται οι τροχοί. Στο Mud παρέχεται περισσότερη ισχύς στον τροχό με την καλύτερη πρόσφυση, που είναι και το λογικό, ενώ στο Snow προσαρμόζει «δυναμικά» το σπινάρισμα κάθε τροχού ανάλογα με το διαθέσιμο επίπεδο πρόσφυσης. Στο Sand επιτρέπει ακριβώς το ίδιο σπινάρισμα αριστερά/δεξιά, ενώ στο ESP Off είσαι απλώς χωρίς... ESP, που όμως εμπλέκεται αυτόματα ξανά μετά τα 50 χλμ./ώρα. Εν πολλοίς, πρόκειται για ένα καλοδεχούμενο καλούδι, με κόστος 600 ευρώ στις δύο πρώτες εκδόσεις Χ-Cite και X-Plore (στάνταρντ μόνο στην κορυφαία X-Clusive των 31.900 ευρώ), αποτελώντας κομμάτι του επικουρικού πακέτου All Road Pack.

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το Qashqai 1.5 dCi εκκινεί στην έκδοση Energy από τα 21.790 ευρώ, ανεβαίνοντας στα 22.370 και τα 25.190 για τις Acenta και N-Connecta. Οι κορυφαίες Techna και Techna+ κοστίζουν 27.790 και 32.390 ευρώ. Όλες διαθέτουν έξι αερόσακους, ABS και ESP, air condition, σύστημα παρακολούθησης της πίεσης ελαστικών, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB, συνδεσιμότητα μέσω bluetooth, Start&Stop, ηλεκτρικό χειρόφρενο, cruise control με περιοριστή ταχύτητας και όλες τις ηλεκτρικές ευκολίες. Από εκεί και πέρα, η έκδοση Acenta διαθέτει επιπλέον 17άρες αντί για 16άρες ζάντες, αισθητήρες βροχής και φώτων, δερμάτινο τιμόνι και επιλογέα κιβωτίου και προβολείς ομίχλης, ενώ η N-Connecta το πακέτο ασφάλειας Safety Shield, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός/πίσω, μπουτόν εκκίνησης, οθόνη αφής 7 ιντσών και σύστημα πλοήγησης, τροχούς 18 ιντσών και καθίσματα τύπου Monoform. Η Techna έχει επιπλέον σύστημα ειδοποίησης τυφλού σημείου, αυτόνομο σύστημα παρκαρίσματος, προβολείς Bi-LED, θερμαινόμενα καθίσματα και τροχούς 19 ιντσών, και η Techna+ ηχοσύστημα της Bose με οκτώ ηχεία, δερμάτινο σαλόνι Nappa, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα και θερμαινόμενο εμπρός παρμπρίζ.

Αντίθετα, το Grandland X ξεκινά από πολύ ψηλότερα (εντούτοις με πλουσιότερο εξοπλισμό), και συγκεκριμένα από τα 26.300 ευρώ (X-Cite), και ανεβαίνει στα 27.300 και τα 31.900 ευρώ στις εκδόσεις X-Plore και X-Clusive. Στο X-Cite προσφέρονται μεταξύ άλλων έξι αερόσακοι, κλιματισμός, ABS, ESP, σύστημα προειδοποίησης ακούσιας αλλαγής λωρίδας, αναγνώριση σηματοδότησης, οθόνη αφής 7 ιντσών με R 4.0 IntelliLink, το γνωστό σύστημα υποστήριξης Opel OnStar, αυτόματα φώτα, αυτόματοι υαλοκαθαριστήρες, αισθητήρες παρκαρίσματος για πίσω, φώτα ημέρας LED, προβολείς ομίχλης και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών. H X-Plore έχει μεγαλύτερη οθόνη αφής 8 ιντσών με σύστημα πλοήγησης, αισθητήρες εμπρός και πίσω, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες και 18 ιντσών ζάντες αλουμινίου. Η X-Clusive διατίθεται με επιπλέον αισθητικές εξωτερικές πινελιές και ένα πακέτο ασφάλειας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυτόματο φρενάρισμα και προειδοποίηση τυφλού εμποδίου. Επίσης, εξοπλίζεται με κάμερα οπισθοπορείας, φώτα τεχνολογίας LED, keyless entry καθώς και με το σύστημα IntelliGrip.

OPEL GRANDLAND X 1.6D

ΥΠΕΡ/ΚΙΝΗΡΑΣ/ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ/ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ

NISSAN QASHQAI 1.5 dCi

ΥΠΕΡ/ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ ΚΑΤΑ/ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ