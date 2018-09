International Van Of The Year 2019: το βραβείο στα «τρίδυμα»

Στη γερμανική πόλη, εδώ και πολλά χρόνια, διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών αυτοκινήτων στον κόσμο. Στα πλαίσια αυτά ανακοινώνεται και το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας της κριτικής επιτροπής IVOTY, που αποτελείται από 25 δημοσιογράφους του Ειδικού Τύπου, οι οποίοι προέρχονται από ισάριθμες χώρες. Φέτος ήταν η χρονιά του ομίλου PSA και του καινούργιου ακόμη αποκτήματός της, της Opel. Tα «τρίδυμα» (αφού βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα) μοντέλα Citroen Berlingo, Opel Combo και Peugeot Partner αναδείχθηκαν νικητές της ψηφοφορίας και στη συνέχεια τους απονεμήθηκε ο τίτλος.

Για την Opel ήταν η τρίτη φορά που υπερισχύει της ψηφοφορίας (προηγήθηκαν τα Astra Van το 1999 και το Vivaro το 2002) και ο CEO της κ. Michael Lohscheller παρέλαβε το βραβείο για το Combo από τον Πρόεδρο του IVOTY, Jarlath Sweeney. Όσο για το Peugeot Partner, η διάκρισή του επισφραγίζει την επιτυχία του κατασκευαστή του στα van (και) της ελληνικής αγοράς τη χρονιά που μας πέρασε, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 26,8% (εξαιρουμένων των pick up μοντέλων). Για την Citroen, ήταν η πέμπτη φορά που κερδίζει το βραβείο, συμπεριλαμβανομένου και του 1997, χρονιάς που το «International Van Of The Year» πήγε στην πρώτη γενιά του Berlingo.

Σε κάθε περίπτωση, το ξεκίνημα σταδιοδρομίας της νέας γενιάς των C-Vans του Group PSA ήταν ιδανικό...