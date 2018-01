Tama E4S-47, ο πρόγονος του Nissan Leaf...

Η ηλεκτροκίνηση έχει σημαντικό αποτύπωμα στην Ιαπωνία, αφού ξεπερνούν τον ένα αιώνα οι ενέργειες για την εκεί καθιέρωσή της, με αυτοκίνητα που εισάγονταν σε αυτήν από άλλες χώρες ή με εγχώριας κατασκευής μοντέλα. Μια από τις λιγότερο γνωστές ιστορίες, από τα πρώιμα κιόλας χρόνια της ιαπωνικής αγοράς (1921), αφορά στο ηλεκτρικό όχημα της γερμανικής εταιρείας Slaby-Beringer. Ύστερα από μια θετική επαφή με κρατικούς οργανισμούς από την Ιαπωνία, που κατέληξε σε συμφωνία, επρόκειτο να εξαχθεί σε σημαντικούς αριθμούς στην ασιατική χώρα. Μάλιστα, για να μπορέσει το Electrowagen να πάρει έγκριση διανομής στο βασίλειο του Ανατέλλοντος Ηλίου, κρίθηκε απαραίτητο να αυξηθούν τα στοιχεία της 24βολτης μπαταρίας του από 12 σε 18. Τα 200 πρώτα οχήματα αυτού του τύπου που προορίζονταν για την Ιαπωνία, εξοφλήθηκαν σε «σκληρό» νόμισμα, σε τράπεζα του Λονδίνου. Όμως, η χρονική συγκυρία (μέσα του 1923) δεν ήταν ευνοϊκή για τη συναλλαγή, αφού όλες οι πληρωμές από γερμανικούς λογαριασμούς προς στο εξωτερικό μπλοκαρίστηκαν, εξαιτίας της μεγάλης ανόδου του πληθωρισμού στο Ράιχ. Στη συνέχεια ήρθε και ο καταστροφικός σεισμός των 7,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, που σχεδόν ισοπέδωσε το Τόκιο και σκότωσε 142.800 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και οι βασικοί παραγγελιοδόχοι της Slaby-Beringer στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, κάθε προοπτική έληξε εκεί.

Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του ’50, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία παρήγαγε οχήματα σε συστηματική πλέον βάση. Αυτά ήταν στην πλειοψηφία τους λιλιπούτειων διαστάσεων οικονομικά μοντέλα, που απευθύνονταν στην εγχώρια αγορά. Ένα μικρό παραγωγικό σχήμα, ξεκινώντας το 1946 μέσα από τις στάχτες της «Tachikawa Aircraft Company» που στη διάρκεια του πολέμου κατασκεύαζε το μαχητικό αεροσκάφος Zero, αποφάσισε να κινηθεί διαφορετικά. Αφορμή γι αυτό αποτέλεσε η μεγάλη έλλειψη βενζίνης εκείνη την εποχή. Επρόκειτο για την «Fuji Precision Industries», τον κατασκευαστή του ηλεκτρικού μοντέλου «Tama». Τον επόμενο χρόνο η εταιρεία μετονομάστηκε σε «Τokyo Electric Motorcars Co Tachikawa» και τον Ιούνιο του 1948 κατέληξε στο οριστικό πια «Τama Electric Motorcars Co Tachikawa», κρίνοντας ότι αυτό την περιέγραφε καλύτερα.

Το 1947 η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα πρωτότυπο διθέσιο ηλεκτρικό φορτηγό, με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου 500 κιλών και βασισμένο στην ευέλικτη πλατφόρμα «PC/PD» των μοντέλων της «Ohta Jidosha». Η ονομασία «Tama» προερχόταν από την ομώνυμη περιοχή, στην οποία λάμβανε χώρα η κατασκευή του. Στη συνέχεια, ακολούθησε το πρώτο επιβατικό αυτοκίνητο, με δύο πόρτες και χώρους για τέσσερις επιβάτες. Με χαλύβδινο πλαίσιο τύπου σκάλας και ξύλινο αμάξωμα, το όχημα διέθετε ισχύ 4,5 ίππων και μπορούσε να αναπτύξει ανώτατη ταχύτητα 35 χιλιομέτρων την ώρα, διανύοντας απόσταση 65 χιλιομέτρων με μία μόνο φόρτιση.

Οι θέσεις που ήταν τοποθετημένες οι μπαταρίες του, βρίσκονταν σε δύο διαμερίσματα στο δάπεδο, από ένα σε κάθε πλευρά. Κάθε θήκη μπαταρίας έφερε κυλίνδρους, ούτως ώστε οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες να μπορούν να βγαίνουν και να αντικαθίστανται γρήγορα με αντίστοιχες φορτισμένες. Εξαιτίας αυτής της καινοτομίας για την εποχή, το Tama έλαβε το 1948 την πρώτη θέση στις δοκιμές απόδοσης του Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου της Ιαπωνίας. Το ηλεκτροκίνητο μοντέλο παρήχθη ως τα τέλη του 1951 σε δύο εκδόσεις, την «Junior» και την απόδοσης 5,5 ίππων «Senior». Ασφαλώς, στην αγορά υπήρχε και η βενζινοκίνητη εκδοχή του. Το 1952 η επωνυμία του κατασκευαστή του άλλαξε σε «Prince Motor Company». Με την επιλογή αυτής της ονομασίας η εταιρεία τιμούσε τον πρίγκιπα της Ιαπωνίας Ακιχίτο, ο οποίος εκείνο το έτος ανακηρύχθηκε διάδοχος του θρόνου. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα ενσωματώθηκε στη Nissan και από τότε έπαψε να υφίσταται ως ανεξάρτητο εμπορικό σήμα.

Αμάξωμα δίθυρο sedan Κινητήρας 36V 120Α DC σε σειρά Μπαταρία μολύβδου (40V/162Ah) Ισχύς 4,5 ίπποι Κιβώτιο ταχυτήτων δύο σχέσεων Ανώτατη ταχύτητα 35 χλμ./ώρα Μέγιστη αυτονομία 65 χιλιόμετρα Μήκος 3.035 χλστ. Πλάτος 1.230 χλστ. Ύψος 1.630 χλστ. Μεταξόνιο 2.000 χλστ. Βάρος 1.050 κιλά Περίοδος παραγωγής 1947-1951