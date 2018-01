Πινελιές ανανέωσης για τη γκάμα MINI

Οι αισθητικές επεμβάσεις και στα τρία μοντέλα είναι επουσιώδεις και μάλλον δυσδιάκριτες με την πρώτη ματιά. Εντούτοις, το πιο παρατηρητικό μάτι θα εντοπίσει τα ανασχεδιασμένα LED εμπρός φώτα με λειτουργία Matrix στη μεγάλη σκάλα, τα νέα επίσης πίσω φωτιστικά σώματα που στο εσωτερικό τους αποτυπώνουν τη… βρετανική σημαία (σχέδιο Union Black, το αποκαλεί η εταιρεία), καθώς και το νέο λογότυπο της μάρκας στο εμπρός και πίσω τμήμα, εμπρός. Από εκεί και πέρα, η εμπρός μάσκα έχει διαφορετικό περίγραμμα ανάλογα με την επιλεχθείσα έκδοση και επίπεδο εξοπλισμού, ενώ σημαντικές προσθήκες έγιναν στους εξωτερικούς χρωματισμούς (Emerald Grey, Starlight Blue και Solarid Orange), καθώς και στα σχέδια των αλουμινένιων τροχών. Στο εσωτερικό, επίσης, υπάρχουν νέες ταπετσαρίες αλλά και διάφορες διακοσμητικές πινελιές στο ταμπλό και στις πόρτες.

Σε ότι αφορά στη γκάμα των κινητήρων, η MINI ανακοινώνει πως όλοι εκπέμπουν πλέον μικρότερες κατά 5% ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, ενώ βελτιώσεις έχουν γίνει στην αντλία λαδιού, στην εισαγωγή αέρα, στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου τους, στο σύστημα ψύξης και την εξαγωγή. Με αυτές τις αλλαγές, αλλά και πολλές ακόμα αφανείς, όλοι οι κινητήρες της γκάμας είναι πλέον και ελαφρύτεροι. Οι 3κύλινδροι βενζινοκινητήρες του MINI One First και του MINI One αντλούν την ισχύ τους από ένα 3κύλινδρ σύνολο 1,5 λίτρων με μεγαλύτερη κατά 10 Nm ροπή, που πλέον ανέρχεται στα 160 και 190 Nm αντίστοιχα. Όλοι οι βενζινοκινητήρες έχουν άμεσο ψεκασμό, με μέγιστη πίεση αυξημένη από 200 σε 350 bar και φτερωτή υπερσυμπιεστή από υλικό πολύ ανθεκτικό στη θερμότητα. Ο άμεσος ψεκασμός common rail των κινητήρων ντίζελ εξασφαλίζει ότι το καύσιμο τροφοδοτείται στους θαλάμους καύσης με ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια. Για το σκοπό αυτό, η μέγιστη πίεση ψεκασμού στους 3κύλινδρους κινητήρες των MINI One D και MINI Cooper D έχει αυξηθεί στα 2.200 bar και στον 4κύλινδρο του MINI Cooper SD, στα 2.500 bar. Τέλος, ο ισχυρότερος από τους τρεις diesel διαθέτει τώρα υπερσυμπίεση δύο σταδίων.

Πιο αναλυτικά, το 3θυρο και 5θυρο MINI προσφέρονται με επτά κινητήρες:

One First: 75 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 12,8 δλ., τελική ταχύτητα: 175 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 5,0–4,9 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 115 – 111 γρ./χλμ.

One: 102 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 10,1 δλ., τελική ταχύτητα: 195 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 5,0–4,9 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 115–111 γρ/χλμ.

Cooper: 136 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., τελική ταχύτητα: 210 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 5,2–5,0 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 118–114 γρ./χλμ.

Cooper S: 192 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 6.8 δλ., τελική ταχύτητα: 235 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 6,1–6,0 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 139–138 γρ./χλμ.

One D: 95 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 11,2 δλ., τελική ταχύτητα: 190 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 3,9–3,8 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 102–99 γρ./χλμ.

Cooper D: 116 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 9,2 δλ., τελική ταχύτητα: 205 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 3,9–3,9 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 103–102 γρ./χλμ.

Cooper SD: 170 ίπποι, 0–100 χλμ./ώρα σε 7,2 δλ., τελική ταχύτητα: 225 χλμ./ώρα, κατανάλωση καυσίμου: 4,2–4,2 λιτ./100 χλμ., εκπομπές CO2: 111–110 γρ./χλμ.

Το MINI Cabriolet διατίθεται στις εκδόσεις One, Cooper, Cooper S, Cooper D και Cooper SD.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το «φρεσκαρισμένο» MINI θα προσφέρεται μ΄ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, το οποίο έχει 7 σχέσεις και θα διατίθεατι με επιλεγμένους κινητήρες ώστε να ενισχυθεί έτι περαιτέρω ο σπορ χαρακτήρας του μοντέλου -αλλά και της μάρκας. Το κιβώτιο αυτό, το οποίο φέρει τη γνώριμη από τα μοντέλα της BMW ονομασία Steptronic, εξελίχθηκε σε συνεργασία με την Getrag και δίνει το «παρών» αντί του γνωστού χειροκίνητου «6αριού». Το εν λόγω σύστημα μετάδοσης συνοδεύεται από έναν κομψό επιλογέα (όχι όμως και από paddles αλλαγής των σχέσεων πίσω από το τιμόνι), ο οποίος «επιστρέφει» στην αρχική του θέση μετά την επιλογή των «στάσεων» D, N ή R. Η επιλογή Parking γίνεται με το πάτημα του σχετικού μπουτόν που βρίσκεται στο επάνω μέρος του, ενώ με τη μετακίνησή του προς τα αριστερά, ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα Sport.

Στον τεχνικό τομέα, η καρδιά του κιβωτίου Steptronic είναι οι δύο ελαιόψυκτοι συμπλέκτες του, με τον πρώτο να είναι «υπεύθυνος» για τις μονές σχέσεις και την όπισθεν (1, 3, 5, 7 και R) και το δεύτερο για τις ζυγές (2, 4, 6). Κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο κινείται, ο ένας συμπλέκτης είναι ανοιχτός και ο άλλος κλειστός, με την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, η οποία αναλύει διαρκώς δεδομένα που αφορούν στον ρυθμό περιστροφής του κινητήρα, στη θέση του πεντάλ του γκαζιού και στην ταχύτητα κίνησης του οχήματος, να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι η πιο κατάλληλη για τις δεδομένες περιστάσεις επόμενη σχέση που πρέπει να επιλεχθεί._Χ.Α.