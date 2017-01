Οδηγούμε το νέο Lexus IS

Μπορεί τα δύο crossover της Lexus, τα ΝΧ και RX να διατηρούν μια ισχυρή πλειοψηφία στις ευρωπαϊκές της πωλήσεις, εντούτοις η τρίτη γενιά του IS, που παρουσιάστηκε το 2013 δεν θα μπορούσε να παραμεληθεί, καθώς σε πείσμα της στροφής του κοινού στις υπερυψωμένες κατασκευές, η κατηγορία των μεσαίων premium sedan διατηρεί το δικό της πιστό κοινό. Λογικά, λοιπόν, ύστερα από 3 και πλέον χρόνια ήρθε η ώρα της “mid-cycle” ανανέωσης.

Πριν περάσουμε στις αλλαγές που φέρνει το νέο μοντέλο, αξίζει να δούμε τι εκπροσωπεί η ιαπωνική φίρμα πολυτελείας, έξω από το παραμορφωμένο πρίσμα της ελληνικής πραγματικότητας. Οι άνθρωποι της Lexus δεν κρύβουν τη χαρά τους, καθώς η περασμένη χρονιά έκλεισε με άνοδο των πωλήσεων κατά 4%, με 677.000 μονάδες που αποτελεί ρεκόρ για τη φίρμα, επίδοση η οποία την κατατάσσει 4η μεταξύ των premium εταιρειών, πίσω δηλαδή από τη γερμανική τρόικα.

Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο (17%) σημείωσε η Lexus στην Ευρώπη με 74.000 μονάδες το 2016 έναντι 64.000 το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι ο στόχος των 100.000, ο οποίος έχει τεθεί για το 2020, μοιάζει εφικτός, καθώς η γκάμα της εταιρείας εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς.

Η νέα progressive σχεδιαστική φιλοσοφία της εταιρείας δεν θα ήταν εύκολο να διαφύγει της προσοχής του κοινού, καθώς γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που θα έλεγε κανείς ότι αποπνέει ένα άγχος να αφήσει πίσω της το σχεδιαστικά αδιάφορο προφίλ του παρελθόντος. Η σχεδιαστική αυτή μανιέρα δεν θα άφηνε ανέγγιχτη την ανανεωμένη εκδοχή του IS προκειμένου η γκάμα της εταιρείας να διαθέτει την απαραίτητη συνοχή.

Ο δυναμισμός είναι πλέον το ζητούμενο, εξ ου και στη δημοσιογραφική παρουσίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, οι άνθρωποι της εταιρείας όταν δεν εξυμνούσαν τις ακμές του νέου μοντέλου, αναφέρονταν στις οδηγικές αρετές του. Κι αυτό σε τέτοιο βαθμό που αναρωτηθήκαμε αν η έμφαση στην υβριδική τεχνολογία έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. “Κάθε άλλο” μας διαβεβαίωσε ο Φάμπιο Καπάνο, υπεύθυνος επικοινωνίας της εταιρείας για την Ευρώπη. Και τι καλύτερη απόδειξη από το γεγονός πως το αγοραστικό κοινό, ιδίως στην Ευρώπη, τιμά με την επιλογή του τη συγκεκριμένη τεχνολογία, καθώς εννέα στα δέκα IS που πωλούνται αφορούν την υβριδική έκδοση 300h. Ποιο είναι το αγοραστικό κοινό; Από τα 5.500 αυτοκίνητα που θα διατεθούν φέτος στη Γηραιά Ήπειρο, το 57% αναμένεται ότι θα αφορά εταιρικές πωλήσεις, με το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της γκάμας να διαμορφώνεται στο 53%. “Θα δούμε plug in υβριδικό;” ρωτήσαμε το Φάμπιο. “Η τεχνολογία μας είναι plug in ready”, μας απάντησε, “αλλά θα προχωρήσουμε όταν το κοινό είναι έτοιμο, όταν δηλαδή θα είναι πρόθυμο να πληρώσει το επιπλέον κόστος. Σε αυτή τη φάση κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο με οικονομικά κίνητρα”.

Τι άλλαξε;

Σχεδιασμένο στην Ιαπωνία, αλλά με feedback απ' όλον τον κόσμο, το ανανεωμένο αμάξωμα του IS περιλαμβάνει ως επί το πλείστον αλλαγές στα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα με το σχήμα τους να ακολουθεί τη φόρμα του γράμματος “L”, όπως επίσης διευρυμένες εισαγωγές στο κάτω μέρος του ρύγχους και μια πιο ανάγλυφη διαμόρφωση της γρίλιας.

Στο εσωτερικό η διαγώνιος της κεντρικής οθόνης πήρε την ανιούσα από τις 7 στις 10,3'', το πάνω τμήμα του πίνακα οργάνων και ένα μέρος της κεντρικής κονσόλας είναι ντυμένο από δέρμα φινιρισμένο με ραφές, ενώ αναβαθμισμένο είναι και το ηχοσύστημα με επιλογές της Pioneer ή της Mark Levinson, με 10 και 15 ηχεία αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις αλλαγές που σχετίζονται με την οδηγική εμπειρία σημειώστε τη σφιχτότερη ρύθμιση της εμπρός και πίσω ανάρτησης που σε συνδυασμό με τον επαναπρογραμματισμό της υποβοήθησης του τιμονιού υπόσχονται καλύτερη απόκριση στις εντολές του οδηγού. Αναβαθμισμένος είναι και ο εξοπλισμός ασφαλείας (Lexus Safety System Plus), έτσι που δίπλα στους 8 αερόσακους και το εκτινασσόμενο καπό για την προστασία των πεζών, μια πληθώρα ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού (Pre-Crash System, Adaptive Cruise Control, Lane Departure Alert, Traffic recognition) έρχονται να δράσουν προληπτικά, μεταξύ των οποίων η προειδοποίηση για οχήματα που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου του οδηγού, ακόμα κι αν αυτά έρχονται σε κάθετη φορά πχ σε ένα οπίσθιο ελιγμό.

Όταν είσαι στη Ρώμη φέρσου σα Ρωμαίος...

Με άλλα λόγια όταν οδηγείς ένα υβριδικό όχημα το ζητούμενο δεν είναι οι απόλυτες επιδόσεις. Στο IS 300h που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε σε μια διαδρομή πέριξ της Ρώμης, ο 4κύλινδρος βενζινοκινητήρας των 2,5 λίτρων με κύκλο Άτκινσον μεταφερει 181 ίππους στους πίσω τροχούς, όμως σε συνδυασμό με το ηλεκτρικό μοτέρ η συνολική ισχύς σκαρφαλώνει στους 223 ίππους. Ο καλύτερος τρόπος να απολαύσεις το συγκεκριμένο σύνολο είναι εκμεταλλευόμενος τη ροπή που προσφέρουν τα δύο κινητήρια σύνολα. Οποιαδήποτε απόπειρα να βυθίσεις στο πάτωμα το δεξί πεντάλ βρίσκεται αντιμέτωπη με το αφύσικο βουητό του κιβωτίου E-CVT, που βρίσκεται εκεί για να προσφέρει περισσότερο τις υπηρεσίες του στον τομέα της κατανάλωση, η οποία στον τυποποιημένο κύκλο διαμορφώνεται στα 4,4 λίτρα/100 χλμ.. Εξίσου εντυπωσιακή, για την κατηγορία του αυτοκινήτου και η τιμή για τις εκπομπές CΟ2, μόλις 97 γρ./χλμ. Αν ο οδηγός το επιθυμεί μπορεί να κινηθεί και αμιγώς ηλεκτρικά (για απόσταση έως 2 χλμ. και με ταχύτητα κάτω των 50 χλμ), πιέζοντας το μπουτόν EV στην κεντρική κονσόλα, ακριβώς πίσω από το περιστροφικό διακόπτη Drive Mode Select με τον οποίο μεταξύ άλλων επιλέγονται τα προγράμματα οδήγησης (Normal, Eco & Sport).

Στην πράξη, οι τιμές που είδαμε στο trip computer στη διάρκεια της παρουσίασης κυμάνθηκαν μεταξύ 7,1 και 8,4 λίτρα/100 χλμ., αντίστοιχες δηλαδή ενός αυτοκινήτου ντίζελ.

Από εκεί και πέρα η νέα ρύθμιση της ανάρτησης μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στους ποιοτικούς ευρωπαϊκούς δρόμους, όμως στη διαδρομή της παρουσίασης όπου τα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος θα έλεγε κανείς ότι έφεραν την υπογραφή Έλληνα εργολάβου ήταν σε πολλές φορές κουραστική για τους επιβάτες και θορυβώδης, ενώ το σύστημα διεύθυνσης, παρά τις υποσχέσεις, παραμένει προσανατολισμένο σε ένα πιο χαλαρό τρόπο οδήγησης. Στα θετικά σημειώστε την πολύ καλή θέση οδήγησης και την συνολικά υψηλή ποιότητα κατασκευής. Για όσους, λοιπόν, θέλουν να διαφοροποιηθούν η Lexus προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση, που τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε τεχνολογία ακολουθεί διαφορετικό δρόμο σε σχέση με το γερμανικό ανταγωνισμό.

Στη χώρα μας το ανανεωμένο IS αναμένεται τον ερχόμενο Απρίλιο με τιμή για την έκδοση 300h τα 45.900 ευρώ. Πιο αναλυτικά, οι τιμές για το IS 300h έχουν ως εξής:

Έκδοση Dynamic: 45.900 ευρώ, Executive: 50.200, Luxury: 63.600, F Sport 64.200.