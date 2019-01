Dacia Duster: Οδηγούμε το 4WD 1.5 BLUE dCi των 115 ίππων

Το σύνολο φαντάζει ιδανικό και αναβαθμισμένο, όπως είναι και το Dacia Duster στη δεύτερη γενιά του. Το εμπορικό και value for money SUV βελτιώθηκε ακριβώς στα σημεία όπου υστερούσε, σημειώνοντας χωρίς ίχνος υπερβολής τη σημαντικότερη βελτίωση που έχουμε εντοπίσει τα τελευταία χρόνια από γενιά σε γενιά μοντέλου. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος, άλλωστε, που θα το βρείτε στις σελίδες του τεύχους Ιανουαρίου, ανάμεσα στα Αριστεία by 4ΤΡΟΧΟΙ για τη σεζόν 2018-2019.

Να θυμίσουμε ότι ο λόγος γίνεται για ένα σχετικά κόμπακτ SUV, μήκους 4.341 χλστ., με μεταξόνιο στα 2.674 χλστ. ως δικίνητο και στα 2.676 ως τετρακίνητο. Στον εκτός δρόμου χαρακτήρα του βοηθούν εξαιρετικά η απόσταση των 210 χλστ. από το έδαφος, η γωνία ράμπας των 21 μοιρών αλλά και οι γωνίες προσέγγισης και διαφυγής, των 30 και 33 μοιρών, αντίστοιχα, για την έκδοση 4WD.

Διαθέτει φιλόξενο, σαφέστατα αναβαθμισμένο ποιοτικά και πιο σύγχρονο εσωτερικό, με 467 λίτρα πορτ μπαγκάζ (478 το 4x2) αλλά και αρκετούς χρήσιμους αποθηκευτικούς χώρους στην καμπίνα του, οι οποίοι φτάνουν τα 27,2 λίτρα. Ειδικά όταν πας εκδρομή μαζί του, χρειάζεσαι κάθε έξυπνη εκμεταλλεύσιμη σπιθαμή, και το νέο Duster έχει πολλές, ακόμα και το νέο συρτάρι των 2,8 λίτρων κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού.

Παρά το γεγονός ότι το νέο μοντέλο βασίζεται στο ίδιο δάπεδο με τον προκάτοχό του, η κάτω γραμμή των παραθύρων έχει ανέβει ψηλότερα και το παρμπρίζ ήρθε πιο μπροστά (κατά 100 χλστ.), ενώ είναι και πιο κάθετο, με αποτέλεσμα η καμπίνα των επιβατών να έχει μια πιο ευρύχωρη αίσθηση.

Το τιμόνι ρυθμίζεται προς όλες τις κατευθύνσεις, η έδρα του καθίσματος έχει μεγαλύτερο μήκος κατά 20 χλστ. για καλύτερη στήριξη και η διαδρομή του ύψους της θέσης είναι στα 60 χλστ. (+20 σε σχέση με το Duster πρώτης γενιάς).

Κάτω από το καπό του Dacia Duster βρίσκεται ο κινητήρας πετρελαίου 1.5 dCi, απόδοσης 115 ίππων στις 3.750 σ.α.λ. πλέον και ροπής 260 Nm στις 2.000 σ.α.λ., ο οποίος συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο, όπως το «δικό μας», καθώς και με το αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC (μόνο στην έκδοση 4x2), αλλά σε κάθε περίπτωση 6 σχέσεων. Σημειώστε εδώ ότι το προηγούμενο μοτέρ απέδιδε 111 ίππους στις 4.000 σ.α.λ., ενώ είχε και την ίδια ροπή (260 Nm), αλλά από τις 1.750 σ.α.λ.

Η κλιμάκωση του κιβωτίου είναι όσο πρέπει σφιχτή για να το βοηθάει εκτός δρόμου, αν και θα θέλαμε πιο μακριά την 6η σχέση, ώστε να είναι ακόμα πιο ποιοτικό πλέον το ταξίδι μας μαζί του. Όσον αφορά την κατανάλωση, αυτές τις μέρες, έπειτα από οδήγηση στην πόλη αλλά και από ταξίδι στην ΕΟ, έχουμε μέση 6,8 λίτρα/100 χλμ., ενώ με την προηγούμενη έκδοση, των 110 ίππων, είχαμε σημειώσει 7,4 λίτρα/100 χλμ.

Παρ' όλα αυτά, στην εθνική οδό σημειώνουμε αμέσως την πιο αθόρυβη και ποιοτική κύλιση του αυτοκινήτου, ενώ ο θόρυβος που φτάνει στα αυτιά των επιβατών μειώθηκε κατά 50%, λόγω των καλύτερων αλλά και περισσότερων ηχομονωτικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν τόσο στην καμπίνα όσο και στο χώρο του κινητήρα.

Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν βελτιωμένα ελαστικά παρεμβύσματα αλλά και κρύσταλλα στα εμπρός παράθυρα, με αυξημένο πάχος κατά 0,35 χλστ. Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε τη σαφέστατα αυξημένη ακαμψία του εμπρός μέρους (έχει γίνει δουλειά σε υποπλαίσιο κινητήρα, ράμφη και βάση παρμπρίζ), εύκολα γίνεται κατανοητό πού οφείλεται η μείωση του θορύβου και των κραδασμών, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.

Στα υπέρ του και η λειτουργία της ανάρτησης, η οποία στα τετρακίνητα Duster συνδυάζεται με τεσσάρων συνδέσμων στο πίσω μέρος, κάτι που εξασφαλίζει ακόμα καλύτερη άνεση σε κάθε τύπο οδοστρώματος. Το τιμόνι του αυτοκινήτου εξακολουθεί να μην είναι το δυνατό του χαρτί, αλλά χωρίς αμφιβολία είναι καλύτερη η αίσθηση που αποκομίζει ο οδηγός και περισσότερες οι πληροφορίες που φτάνουν στα χέρια του, σε σχέση με το παρελθόν.

Σημειώστε εδώ ότι το Dacia Duster δεύτερης γενιάς χρησιμοποιεί μια νέα, ηλεκτρικά υποβοηθούμενη κρεμαγιέρα, με το νέο σύστημα να μειώνει κατά 35% τη δύναμη που πρέπει να ασκήσει ο οδηγός, στοιχείο ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τους ελιγμούς, ενώ παράλληλα το σύστημα διεύθυνσης έχει κατά 6% μικρότερο λόγο μετάδοσης, προσφέροντας ταχύτερη απόκριση και βελτιωμένη ευελιξία.

Ο βαθμός υποβοήθησης είναι μεταβλητός ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος, για καλύτερη σταθερότητα στις μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ συνολικά προσφέρει βελτιωμένη αίσθηση, ιδιαίτερα στην οδήγηση εκτός δρόμου. Σημειώστε τέλος την ύπαρξη του μπουτόν για το Hill Descent Control (διαθέτει και Hill Start Assist), το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει με άνεση και ασφάλεια την ταχύτητα του αυτοκινήτου σε κατηφορικές διαδρομές με μεγάλη κλίση.

Ακόμα πιο ολοκληρωμένο, λοιπόν, με πιο σύγχρονο μοτέρ, που του εξασφαλίζει μάλιστα ελεύθερη πρόσβαση στο Δακτύλιο και τιμή βασικής έκδοσης ντίζελ στα 15.980 ευρώ. Το «δικό μας», το 4x4 έκδοσης Prestige, στα 19.840 ευρώ._ Μ. Σαλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DACIA DUSTER

ΜΟΝΤΕΛΟ: BLUE dCi 115 4WD

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.461 κ.εκ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 115 ίπποι/3.750 σ.α.λ.

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 260 Nm/2.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός και στους τέσσερις τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Τεσσάρων σημείων, αντιστρεπτική

ΜΗK.xΠΛ.xΥΨ.: 4.341x1.804x1.693 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.676 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 6,8 λίτρα/100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 123 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 15.980 ευρώ (diesel)

TIMH ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ: 19.840 ευρώ